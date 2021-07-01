Уровень безработицы в России в мае составил 4,9%, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Росстата.

«В мае 2021 года 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9% (без исключения сезонного фактора)», — указано в выпуске материала «Социально-экономическое положение России» за январь — май 2021 года.

Уровень безработицы в России в апреле равнялся 5,2%.

Путин: тенденцию к снижению безработицы надо сохранить В России после пандемийного периода наметилась тенденция к снижению безработицы и ее нужно сохранить. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составила 75,3 млн человек, из них 71,6 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью. Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше составил 59,3%. Среди занятых доля женщин в мае составила 48,4%. Уровень занятости среди сельских жителей (53,1%) ниже уровня занятости городских жителей (61,3%).

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в мае 2021 года составила 49,2%, уровень безработицы женщин (5%) превышает аналогичный показатель для мужчин (4,8%). Из 3,7 млн безработных 1,2 млн составляют сельские жители, 2,5 млн — городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (6,9%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,3%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 37,7 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 15,7%, лица в возрасте 50 лет и старше — 19,7%, люди без опыта трудовой деятельности — 22%.

К концу мая 2021 года в органах службы занятости населения, по данным Роструда, состояли на учете 1,6 млн не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,4 млн человек имели статус безработного, в том числе 0,8 млн человек получали пособие по безработице.

В течение мая 2021 года получили статус безработного 178,9 тыс. человек, трудоустроено за месяц 106,3 тыс. человек. Масштабы трудоустройства безработных были на 56,8 тыс. человек, или в 2,1 раза, больше, чем в мае 2020 года, следует из документа Росстата.



В мае 2021 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 75,1 человека, указано в материале.

Ася ШАЛИМОВА