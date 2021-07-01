Восстановление российской экономики в мае продолжилось, констатирует Минэкономразвития. Согласно данным, представленным в очередном выпуске «Картины деловой активности» , в мае 2021 года рост ВВП составил 10,9% в годовом выражении после 10,8% в апреле. Как уточняется, оценка за апрель была скорректирована на 0,1 процентного пункта в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности.

Разрыв с допандемийным уровнем в мае сократился до минус 0,3% с коррекцией на сезонность, указывают в МЭР.

В ведомстве поясняют, что начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. «В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с IV кварталом 2019 года с исключением сезонности (допандемийный уровень)», — отмечается в материале.

Как и месяцем ранее, основную поддержку ВВП оказывают несырьевые отрасли: сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность, отмечают в МЭР. По оценке, в указанных отраслях выпуск в мае превысил допандемийный уровень в среднем на 3% с коррекцией на сезонность. Продолжилось восстановление грузооборота транспорта, несмотря на сдерживающее влияние со стороны добывающих отраслей. Вместе с тем добыча полезных ископаемых, как и в апреле, сохраняется более чем на 3% (с коррекцией на сезонность) ниже допандемийных уровней в условиях действия соглашения ОПЕК+.



В МЭР также обращают внимание на продолжение восстановления показателей потребительской активности, несмотря на некоторое замедление в мае 2021 года. По оценке, учитывающей уточнение ряда более ранних данных, оборот розничной торговли в мае превысил допандемийный уровень на 1,1% с коррекцией на сезонность. Разрыв между объемом платных услуг населению и оборотом общественного питания и допандемийными показателями IV квартала 2019 года продолжает сокращаться, оставаясь ниже примерно на 5% с коррекцией на сезонность.

По оценке, представленной на сайте МЭР, в январе — мае текущего года российская экономика выросла на 3,7% по отношению к аналогичному периоду 2020-го.



Ася ШАЛИМОВА