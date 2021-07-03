Совкомбанк подключился к Системе быстрых платежей для оплаты клиентами товаров и услуг в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Совкомбанк осуществил интеграцию с Системой быстрых платежей и провел первые операции с использованием функционала оплаты физическими лицами товаров и услуг в пользу юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по QR-коду», — говорится в релизе.

Проект был запущен в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт и Центром финансовых технологий.

Екатерина САВЕЛЬЕВА