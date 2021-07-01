СберБанк закрыл сделку по покупке платформы inSales, предлагающей сервисы для развития онлайн-торговли. «Сбер» получил в платформе 80%, а 20% остается у трех основателей и топ-менеджеров inSales, уточняется в сообщении банка.

InSales разрабатывает инновационное программное обеспечение для предпринимателей, работающих в электронной коммерции в России, на Украине и в Казахстане. Платформа InSales берет на себя все основные технические задачи интернет-предпринимателя, включая разработку дизайна и контента сайта, администрирование, управление запасами и заказами, коммуникации с клиентами, интеграцию доставки и платежных решений, продвижение бизнеса, поясняют в «Сбере».

«На базе решений InSales предприниматели могут легко, эффективно запустить онлайн-бизнес и управлять им: создать интернет-магазин, вывести свой товар на маркетплейсы, организовать продажи в социальных сетях, товарных агрегаторах, мессенджерах, геосервисах и других электронных витринах. Таким образом, InSales может стать «единым окном» в e-commerce для компаний, которые хотят с минимальным порогом входа организовать каналы онлайн-торговли и существенно увеличить свои продажи за счет комплексной дистрибуции», — говорится в релизе.

«Сегодня многие компании сегмента малого бизнеса имеют огромную потребность в организации продаж на рынке онлайн-торговли, однако самостоятельный выход в e-commerce требует серьезных компетенций, временных и финансовых затрат. Платформа InSales позволяет небольшим компаниям решить эту проблему, предлагая качественную экспертизу и опыт в реализации подобных кейсов. Закрыв сделку по покупке InSales, мы объединим наши усилия и сможем предоставить клиентам качественно новую линейку продуктов, соответствующую современным потребностям бизнеса в цифровой трансформации», — комментирует заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.



По его словам, в планах банка — «дальнейшее активное развитие платформы InSales и ее интеграция как с финансовыми продуктами, так и с другими сервисами экосистемы «Сбера» для юридических лиц».

Ася ШАЛИМОВА