Просроченная ипотечная задолженность по кредитам на покупку строящегося жилья увеличивает свой вес в общей структуре просроченных ипотечных долгов. По итогам января — апреля 2021 года в целом по России ее доля выросла на 0,5 процентного пункта, до 9,3%. В ряде регионов прирост составил 16 п. п., приблизившись к критичной отметке в 29%. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после анализа статистической информации Банка России и данных «ДОМ.РФ».

В целом по стране объем просроченной задолженности по кредитам под залог договоров долевого участия (ДДУ) на 1 мая 2021 года составил 6,99 млрд рублей, прирост с начала года составил 1,2%, или 11% по сравнению с годом ранее. В структуре общей ипотечной просроченной задолженности доля проблемных кредитов под залог ДДУ увеличилась на 0,5 п. п. с начала года, или на 1 п. п. в годовом исчислении, с 8,3% до 9,3%.

«Прирост доли просроченных ипотечных кредитов под залог ДДУ говорит о повышении рисков в ипотечном кредитовании. Банки, стремясь нарастить портфели по программам льготного ипотечного кредитования, несколько ослабили требования к заемщикам, — прокомментировал генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов. — Теперь эти заемщики, не справившись с финансовым бременем, не платят по кредитам. Если строительство многоквартирного дома не остановлено, то даже при отсутствии средств заемщик может выйти из этой ситуации путем уступки права требования по ДДУ. С учетом роста цен на недвижимость эта операция может оказаться прибыльной, если не ждать, пока банк начислит миллионные штрафы за просрочку».

Аксенов отмечает, что рост просроченной ипотеки по ДДУ в структуре общей просроченной задолженности напрямую зависит от темпов ввода жилья в эксплуатацию: чем больше квадратных метров застройщики сдают, тем меньше должны быть объемы просроченной задолженности по ДДУ.

«И хотя некоторые проблемные заемщики не спешат оформлять право собственности на готовую квартиру, как правило, в течение полугода-года этот процесс неизбежно завершается. Текущая ситуация формируется вне тренда прошлых лет: количество введенных метров сокращается, размер просроченной задолженности растет. Это происходит потому, что количество ипотечных сделок на первичном рынке за период действия льготной программы резко увеличилось», — резюмирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА