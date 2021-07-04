Компания «Совкомбанк Страхование» разработала новую опцию для путешествующих за рубежом, сообщает пресс-служба страховщика. Теперь все клиенты компании, которые приобрели страховой полис ВЗР, смогут возместить дополнительные расходы на медицинскую помощь и действия, связанные с ее получением, во время поездки, онлайн. Лимит возмещения — до 250 условных единиц (в валюте полиса, может быть или евро, или доллар США).



Перечень расходов, которые можно компенсировать в упрощенном порядке: расходы на лекарства, такси, средства медицинской техники, авиа- и ж/д билеты. «Данная процедура не требует обращения в страховую компанию, все вопросы, в том числе направление за медицинской помощью, регулируется сервисной компанией «Совкомбанк Страхование». При самостоятельном обращении клиента в клинику опция не применяется», — отмечается в релизе.

Страховой случай и понесенные по нему расходы необходимо подтвердить при нахождении в стране происшествия. После получения помощи в сервисную компанию нужно направить фото документов (высокое качество, хорошо читаемые, перечень уточняется сотрудником сервисной компании), подтверждающих наличие понесенных расходов (e-mail, WhatsАpp). В ином случае после возвращения в Россию клиент получит выплату в стандартном порядке — по оригиналам документов на физическом носителе и в течение 30 дней.

Компенсация расходов поступает на расчетный счет страхователя в течение пяти рабочих дней с момента обращения.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

