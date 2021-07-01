Чистая прибыль банка «Открытие» по российским стандартам бухгалтерского учета за май составила 10,2 млрд рублей. По итогам первых пяти месяцев 2021 года банк заработал 44,6 млрд против 19,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, уточняется в сообщении кредитной организации.

«Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за пять месяцев 2021 года превысили на 14,4 млрд рублей результат за аналогичный период прошлого года. Рост чистого процентного дохода обеспечен как сокращением процентных расходов по срочным средствам клиентов, так и увеличением процентных доходов по кредитному портфелю клиентов», — говорится в релизе.

За январь — май 2021 года активы «Открытия» выросли на 10,6% до 2,9 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 11,4% до 1,9 трлн рублей, при этом корпоративный и розничный портфели показали одинаковую динамику. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах выросла до 57% на 1 июня 2021 года c 49% годом ранее.

Корпоративный кредитный портфель достиг 1,3 трлн рублей. Объем кредитов, выданных компаниям и предпринимателям за пять месяцев 2021 года, составил 541 млрд рублей (плюс 64% к аналогичному периоду 2020 года).

Розничный кредитный портфель составил 552 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал более 135 млрд рублей розничных кредитов (плюс 45%).

Объем средств клиентов за пять месяцев увеличился на 6,3%, до 2 трлн рублей, за счет роста объема средств юридических лиц на 12,7% до 1,061 трлн. Остатки средств на счетах физических лиц составляют 971 млрд рублей (плюс 0,1%). По состоянию на 1 июня 2021 года доля текущих счетов в средствах клиентов повысилась до 49% (с 39% на 1 января 2021 года и 33% на 1 июня 2020-го).

Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 9,7%, до 369 млрд рублей, за счет прибыли.

«Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 июня 2021 года Н1.0 составил 14,4% при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок (13,97% на 1 января 2021 года), Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 131,9% при пороговом значении 15%, Н3 (норматив текущей ликвидности) — 145,6% при пороговом значении 50%», — указывают в кредитной организации.



Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

Ася ШАЛИМОВА