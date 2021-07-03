ВТБ реализовал сервис по открытию расчетного счета для ООО за 25 минут в офисе банка. Услуга бесплатно предоставляется клиентам за одно посещение во всех регионах присутствия ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для открытия расчетного счета ООО (для единоличного исполнительного органа, который самостоятельно и в единственном числе владеет ООО) клиентам достаточно обратиться в офис ВТБ, представить паспорт и оригиналы учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа. Процедура проверки и открытия счета теперь занимает не более 25 минут», — отмечается в релизе.

Предприниматели также могут оставить онлайн-заявку на открытие счета в личном кабинете на сайте ВТБ и сразу получить реквизиты для работы с клиентами и партнерами. Там же можно загрузить сканы документов на проверку и выбрать удобный тарифный план для обслуживания счета.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

