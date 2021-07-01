Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку по ставке 5,49% семьям с одним ребенком. Об этом в четверг объявили в кредитной организации.

«Райффайзенбанк расширяет программу семейной ипотеки, субсидируемой государством. Теперь на льготную ставку 5,49% могут претендовать семьи с одним ребенком», — говорится в релизе.

Напомним, в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются — принять в ней участие смогут в том числе семьи с одним ребенком. Базовые условия программы «Семейная ипотека» предусматривают, что кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома.

«Подать заявку на ипотеку просто на сайте или в мобильном приложении банка. Мы вернемся с кредитным предложением в течение дня, и актуально оно будет еще три месяца», — указывает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Как уточняется, льготная ставка «Райффайзена» на уровне 5,49% доступна гражданам России, у которых родился ребенок в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года, или семьям, в которых есть несовершеннолетний ребенок с особенностями развития.

В рамках программы семейной ипотеки приобрести жилье можно как на вторичном, так и на первичном рынке. При этом получить жилищный кредит можно на покупку квартиры в новостройке не только напрямую у застройщиков, но и у любых юридических и физических лиц при условии переуступки договора долевого участия.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Необходимый минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей для других регионов России.

Семьи, которые уже оформили ипотеку на приобретение недвижимости на первичном рынке, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям, подчеркивают в банке. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые ранее рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.



В конце апреля Райффайзенбанк объявлял о снижении ставки по семейной ипотеке, тогда она составляла 4,59%.

Ася ШАЛИМОВА