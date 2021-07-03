Альфа-Банк запустил телеграм-канал «Альфа-Инвестиции» , в котором аналитики банка в доступной форме рассказывают о разных ценных бумагах, делятся инвестиционными идеями и ежедневно публикуют оценку рынков. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В канале есть пять регулярных рубрик:

#чтокупить — идеи для инвестиций, сроки, отрасли и инструменты — самые разные;

— идеи для инвестиций, сроки, отрасли и инструменты — самые разные; #заметкианалитика — наблюдения, анализ компаний, отраслей и секторов экономики;

— наблюдения, анализ компаний, отраслей и секторов экономики; #индексриска — оценка настроений инвесторов, которая каждый день помогает понять, что происходит на рынках, и грамотно инвестировать;

— оценка настроений инвесторов, которая каждый день помогает понять, что происходит на рынках, и грамотно инвестировать; #основыинвестиций — образовательные материалы для новичков и посты для расширения кругозора продвинутых инвесторов;

— образовательные материалы для новичков и посты для расширения кругозора продвинутых инвесторов; #чтопроисходит — небанальные новости и комментарии, что купить, чтобы заработать.

Канал нацелен на привлечение и обучение инвесторов-новичков. Ранее банк предложил новым инвесторам тест-драйв инвестиций — если акции упадут в цене в течение 100 дней, банк вернет за них деньги.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА