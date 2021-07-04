Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



С 1 июля изменили условия по картам Московский Кредитный Банк, банк «Союз», БКС Банк, Банк ДОМ.РФ, Норвик Банк, банк «Уралсиб», Новикомбанк, УБРиР, ВУЗ-Банк, Хоум Кредит Банк.



Интерпрогрессбанк обновил перечень избранных категорий для кэшбэка на июль и август. В частности, при оплате в июле дебетовыми картами Best Card и «Профкарта» в лабораториях Invitro и «Гемотест» возвращается 10%. Кэшбэк в размере 5% доступен в августе для владельцев дебетовых карт Best Card, «Профкарта» и кредитных карт «Доходная карта» и Cash Back в следующих категориях на выбор: спортивные товары; АЗС; парфюмерия/косметика; авиабилеты.

Банк «Русский Стандарт» совместно с НПС «Мир» выпустил кредитную карту премиального уровня «Мир Supreme». По карте можно получать максимальный кэшбэк, снимать наличные без комиссии, получать доступ к консьерж-сервису и в бизнес-залы по всему миру. Стоимость годового обслуживания «Мир Supreme» — 4 900 рублей.

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания Выбор пользователей Банки.ру

Банк «Ренессанс Кредит» предлагает новую кредитную карту «Практичная». Ее выпуск и обслуживание осуществляются бесплатно. По карте предусмотрен льготный период до 55 дней на оплату товаров и услуг. Основные условия кредитования: лимит — до 300 тыс. рублей, ставка — 23,9% годовых на безналичные операции, 45,9% годовых — на операции по снятию наличных.

БКС Банк ввел новый пакет услуг «Ультра». Стоимость обслуживания пакета —12 тыс. рублей в месяц. Плата не взимается первые два месяца, не считая месяца оформления, и при выполнении одного из условий: сумма покупок по карте от 500 тыс. рублей, среднемесячный баланс от 30 млн рублей, зачисление заработной платы от 1 млн рублей в месяц. Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных бесплатное. В банкоматах или ПВН других кредитных организаций комиссия не взимается при сумме до 3 млн рублей, а при превышении она составит 1%, минимум 100 рублей, в банкоматах и 1,5%, минимум 200 рублей, в ПВН.

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Татьяна ДЕКА