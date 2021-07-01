ЦБ РФ продлил срок приема заявок претендентов на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского Банка, следует из сообщения регулятора, который с сентября 2018 года контролирует кредитную организацию в рамках ее санации с привлечением Фонда консолидации банковского сектора.

«Банк России сообщает о продлении срока приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций Азиатско-Тихоокеанского Банка <…> до 18:00 по московскому времени 5 июля 2021 года», — говорится в уведомлении пресс-службы Центробанка.



Ранее предполагалось, что сбор заявок продлится с 28 июня по 2 июля. Среди потенциальных претендентов на санируемый банк газета «Коммерсант» на днях называла Совкомбанк, группу «МТС», ОТП Банк и Хоум Кредит Банк. Первую попытку продать АТБ регулятор предпринял еще в марте 2019 года, она сорвалась, а в 2020-м сделке помешала пандемия, напоминало издание.

Ася ШАЛИМОВА