Общее годовое собрание акционеров Аналитического кредитного рейтингового агентства утвердило новый состав совета директоров, говорится в сообщении компании АКРА.

По итогам голосования новым членом совета директоров стал Клаус Мангольд, председатель наблюдательного совета компании Knorr-Bremse AG (Германия). Он также является членом набсовета АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (Казахстан) и председателем компании Mangold Consulting GmbH. Состав совета директоров АКРА покинул Илкка Салонен. Карл Йоханссон, Александр Волошин, Владимир Гусаков и Ануар Хассун сохранили свои позиции.

«За прошедший год агентство достигло существенного прогресса, укрепив свои лидерские позиции в ключевых сегментах рынка и успешно запустив ряд новых направлений, в том числе верификацию и оценку «зеленых» и социальных облигаций, рейтингование иностранных эмитентов по международной шкале и верификацию качества инфраструктурных проектов. Мы признательны акционерам АКРА за оказанное доверие и поддержку на каждом этапе нашей деятельности. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Илкке Салонену, проделавшему серьезную работу в качестве члена совета директоров. Мы также рады приветствовать в составе совета директоров Клауса Мангольда. Его опыт работы в крупнейших компаниях по всему миру, безупречная репутация и знание специфики рынков СНГ станут серьезным подспорьем для дальнейшего развития АКРА и достижения агентством поставленных целей», — заявил Карл Йоханссон.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

