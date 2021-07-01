СберБанк не планирует повышать ставку по льготной ипотеке на новостройки до 7%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Напомним, в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому льготная ипотечная программа, запущенная в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются. В частности, купить жилье в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» со 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

«После изменения условий по программе льготной ипотеки на государственном уровне СберБанк сохранит ставку по программе льготной ипотеки ниже указанных в постановлении правительства РФ 7%. Взять ипотечный кредит в рамках программы «Господдержка 2020» со 2 июля можно будет по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки, при первоначальном взносе от 20% — 6,05%», — цитирует ТАСС сообщение «Сбера».

Уточняется, что за время действия льготной ипотеки на новостройки банк выдал по программе 282,5 тыс. кредитов на 781,3 млрд рублей.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В исследовании «СберИндекса» (аналитического портала СберБанка SberIndex.ru) «Льготная ипотека: итоги и перспективы» говорится , что «сокращение лимита выдач по льготной ипотеке до 3 млн рублей снизит выдачи в целом по госпрограмме примерно на 60%, но этот спад будет частично компенсирован ростом семейной ипотеки».

Уточним, что воспользоваться программой «Семейная ипотека», в рамках которой предоставляются кредиты на покупку жилья или строительство частного дома по льготной ставке до 6% годовых, теперь могут в том числе семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

«Расширение действия программы льготной семейной ипотеки увеличивает потенциальную клиентскую базу в 1,8 раза — с 2,5 миллиона до 4,8 миллиона российских семей. При этом доля выдач семейной ипотеки в общем объеме ипотеки, по нашей оценке, может вырасти с 3,8% до 6,9%», — отметил первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.

Он уточнил, что в «Сбере» такие кредиты доступны по стандартной ставке 5,3%, при этом при электронной регистрации предусмотрена ставка от 5%, а при субсидировании от застройщика — от 0,1%.



За весь период действия программы «Семейная ипотека» с февраля 2018 года СберБанк выдал по ней 56,9 тыс. кредитов, суммарный портфель составил 175,3 млрд рублей. Только с начала 2021 года по семейной ипотеке выдано 16,1 тыс. кредитов на 57,5 млрд рублей.

Ася ШАЛИМОВА