Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Саровбизнесбанка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом.



«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — говорится в релизе агентства.

Аналитики напоминают, что Саровбизнесбанк — банк в Нижегородской области, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, а также на операциях на рынке межбанковского кредитования. Сеть присутствия банка представлена 23 дополнительными офисами (преимущественно расположены в Нижегородской области). Крупнейшими бенефициарами банка являются ВТБ (84,38%) и Belenfield Investments Limited (14,10%).

Екатерина САВЕЛЬЕВА