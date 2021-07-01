Осенью этого года в московское метро можно будет пройти по лицевой биометрии, а в перспективе биометрия имеет шансы стать основным платежным инструментом на других объектах городской инфраструктуры, заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на Moscow Urban Forum 2021.

«Разрабатываем оплату проезда по биометрии лица. Этот сервис сократит время оплаты проезда и в час пик значительно разгрузит входную группу в метро, что сделает проезд комфортным и безопасным. Планируем запуск лицевой биометрии в московском метро осенью этого года», — сказал глава ВТБ.

По словам Костина, аналогичные проекты по оплате проезда запущены в некоторых городах Китая, эксперименты идут в Сеуле. Однако проект такого масштаба — когда охвачены все станции мегаполиса — будет первым в мире.

Развитие и масштабирование технологии Face Pay в метро базируются на платформе транспортного процессинга, которая включает собственные разработки ВТБ. Она построена с применением компонентов отечественного программного обеспечения и программного обеспечения с открытым исходным кодом. В перспективе, по словам Костина, сервис может быть распространен на более широкий круг городской инфраструктуры: театры, музеи, выставки, другие места массового скопления людей.