Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам ЮниКредит Банка с «негативного» на «стабильный». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «BBB-/A-3».

Изменение прогноза по рейтингу ЮниКредит Банка последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении его конечной материнской структуры — зарегистрированного в Италии банка UniCredit SpA.



«Мы считаем, что ЮниКредит Банк по-прежнему является дочерней организацией, имеющей очень высокую стратегическую значимость для группы «ЮниКредит», принимая во внимание тот факт, что банк на 100% принадлежит группе, и учитывая продолжительную историю предоставления банку текущей поддержки со стороны группы, высокую степень интеграции операционной деятельности и внутренних процедур, а также значимость российского рынка для стратегии развития группы. С учетом роли банка для материнской структуры мы считаем, что UniCredit SpA предоставит ЮниКредит Банку значительную финансовую поддержку в случае необходимости. Мы включаем одну дополнительную ступень в долгосрочный рейтинг ЮниКредит Банка за счет поддержки со стороны группы, сохраняя рейтинг банка на одну ступень ниже рейтинга материнской организации», — поясняют аналитики.

Они замечают, что банк занимает прочное положение на российском рынке, особенно в сегменте корпоративного кредитования, и демонстрирует способность генерировать устойчивую прибыль. ЮниКредит Банк планирует сохранять свое положение на рынке, не прибегая к агрессивному расширению бизнеса в ближайшие 12—18 месяцев. «Мы ожидаем, что благодаря более высоким показателям качества активов доля проблемных кредитов и стоимость риска у ЮниКредит Банка будут ниже среднего уровня по российской банковской системе. Концентрация депозитов ЮниКредит Банка на отдельных вкладчиках в целом соответствует средним показателям по сектору и нейтрализуется эффективным управлением ликвидностью», — полагают эксперты.



Прогноз «стабильный» по рейтингам ЮниКредит Банка отражает прогноз по рейтингам UniCredit SpA и мнение аналитиков о том, что его оценка SACP и значимость для материнской компании останутся в целом неизменными в следующие 18—24 месяца.

Даже если собственная кредитоспособность ЮниКредит Банка снизится, в агентстве не ожидают, что его рейтинг изменится, поскольку связь с группой, по мнению аналитиков, компенсирует ослабление собственной кредитоспособности банка.

Прогноз по рейтингам банка может быть пересмотрен на «негативный», если будет пересмотрен прогноз по суверенным рейтингам России в иностранной валюте на «негативный». Негативное рейтинговое действие также возможно, если аналитики придут к выводу о снижении кредитоспособности группы, что ухудшит ее способность поддерживать дочерний банк.

Позитивное рейтинговое действие в ближайшие 18—24 месяца маловероятно, так как оно будет зависеть от позитивного рейтингового действия как в отношении РФ, так и материнского банка UniCredit SpA.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

