Центральный банк России привлек ВТБ к административной ответственности. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Постановление вынесено в четверг, 1 июля, по статье 15.26.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Статья 15.26.3 формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок».

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номере документа нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. По статье 15.26.3 административный штраф для должностных лиц составляет от 2 тыс. до 5 тыс., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Екатерина САВЕЛЬЕВА