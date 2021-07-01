Совкомбанк подписал дополнительное соглашение об увеличении ранее привлеченного синдицированного кредита. Согласно его условиям, второй транш кредита увеличен со 180 млн до 450 млн долларов. В результате общая сумма кредита возросла с 350 млн до 620 млн долларов, при этом ставка и сроки остались без изменений. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк планирует направить привлеченные средства на финансирование внешнеторговых операций и общекорпоративные цели.

«Соглашение о привлечении Совкомбанком синдицированного кредита было подписано в декабре 2020 года. Кредит состоит из двух траншей сроками на 12 и 18 месяцев. Полученные средства банк направляет на финансирование внешнеторговых операций, общекорпоративные цели и финансирование роста портфеля карт рассрочки «Халва», — сказано в релизе.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

