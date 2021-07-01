Абсолют Банк с 1 июля повысил ставку по накопительному счету до 4%. Ранее ставка по продукту составляла 3,5% годовых, сообщает пресс-служба финучреждения.
«Открыть накопительный счет можно в любом отделении Абсолют Банка, а также онлайн, воспользовавшись интернет-банком «Абсолют Online» или приложением «Абсолют Mobile». Пополнение — без ограничений через мобильное приложение и переводом из другого банка через СБП. На снятие средств также ограничений нет», — говорится в релизе.
Проценты по накопительному счету начисляются банком ежедневно исходя из суммы фактического остатка денежных средств, находящихся на счете в начале дня. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно.