Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Хакасского Муниципального Банка на уровне «ruВВ» со «стабильным» прогнозом, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, операционной эффективностью и качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления и организации бизнес-процессов», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основную долю в активах банка занимают кредиты юрлицам и ИП (около 38% валовых активов), а также кредиты физлицам (около 25% валовых активов). Качество ссудной задолженности юрлиц, ИП и физлиц оценивается как адекватное.

Структура фондирования банка характеризуется высокой зависимостью от средств физических лиц как основного источника фондирования (около 65% пассивов на 1 мая 2021 года), а также умеренно высокой концентрацией на клиентах (по состоянию на 1 мая 2021 года на долю средств крупнейшей группы кредиторов приходилось около 11% пассивов, на десять крупнейших кредиторов — около 18% пассивов). Кроме того, агентство отмечает ограниченный доступ банка к рыночным источникам привлечения дополнительной ликвидности ввиду несущественности объема вложений в портфель ценных бумаг.



Качество корпоративного управления в целом соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности, при этом агентство отмечает отдельные недостатки в управлении основными видами банковских рисков. Вместе с тем агентство, как и прежде, отмечает интенсивный наличный денежный оборот в банке, что обуславливает повышенную подверженность банка операционным и регулятивным рискам и требует повышенного внимания со стороны внутреннего контроля и финансового мониторинга. В банке действует стратегия развития на 2020—2024 годы, уровень детализации и адекватность которой, по мнению агентства, оцениваются как недостаточные для усиления конкурентных позиций банка в среднесрочной перспективе.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

