Зампред Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект об открытом конкурсном отборе на целевое обучение, который коснется как высшего, так и среднего специального образования, пишут «Известия». По ее словам, такой закон даст возможность «широкой самореализации» выпускников, повысит их востребованность на рынке труда, гарантированно даст первое рабочее место.

На базе существующей информационной системы итоговой аттестации предлагается создать единую образовательную платформу, на которой работодатели публично разместят заявки. На основе этих заявок определят количество бюджетных мест и вакансий, на каждую из них будет конкурс. Работодатели смогут принимать активное участие в формировании запроса на подготовку специалистов и проводить отбор, а также получат возможность формировать требования к успеваемости студента. Взамен у выпускников появится гарантированное рабочее место. Также предлагается ввести открытый и доступный всем целевой набор в вузы за счет частных инвестиций. Яровая заявила, что инициатива широко обсуждалась с вузами и работодателями, все «единогласно поддержали идею, что отбор на программы по целевому направлению должен быть открытым и прозрачным».

Председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин отметил, что целевой набор студентов в вузы сейчас — это в чистом виде коррумпированная система, и справиться с ней долгое время никак не удается. Набор формируется из запросов властей конкретного региона, чиновников, тех, кто платит большие деньги этим чиновникам. В юридической сфере запрос на целевые места сейчас достаточно высок, отметила заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав в МГЮА имени О. Е. Кутафина, руководитель проекта ОНФ «Правовое просвещение граждан» Елена Гринь. По ее словам, целевое место — это хорошая гарантия трудоустройств.

Минтруд разрабатывает программу содействия занятости молодежи Минтруд готовит отдельную программу содействия молодежной занятости, пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство. Она будет учитывать перспективы развития секторов российской экономики и трудовые предпочтения молодежи.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ «ВШЭ» Ирина Абанкина отметила, что проблема целевого набора заключается не только в закрытости отбора абитуриентов на эти места. В существующей версии целевого обучения, которое регламентируется постановлением 2019 года, часто были не заинтересованы ни работодатели, которые не знают, нужны ли им будут через четыре года такие специалисты и на какие должности, с какими обязательствами, ни студенты, которые не знают, захотят ли они вернуться и работать. Требуются не конкурсы, а партнерские связи «семья абитуриента — работодатель — вуз и его программа» и финансово ответственное подписание обязательственного договора, отметила Абанкина.

По словам Гринь, в новой системе целевого обучения нужно предусмотреть особый механизм, который позволил бы добиться того, чтобы студенты, которые получили квоту от организации или органа власти, действительно работали в этом месте. Панин считает, что убрать «коррупционную лакуну» в системе целевого набора можно, сделав стандартный проходной балл для всех.

В Камчатском крае в этом году уже начали реализацию нового формата целевого набора в пилотном режиме. В правительстве региона заявили, что целевое обучение — это еще и один из способов смягчения демографических проблем, так как талантливые выпускники «уезжают поступать в учреждения высшего образования за пределы края, но далеко не все возвращаются домой после завершения обучения». Новый механизм целевого набора на Камчатке считают необходимым.