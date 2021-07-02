В России рассматривается введение нового вида страхования, которое предполагает обеспечение долгосрочного ухода для людей, полностью или частично потерявших способность к самообслуживанию, пишет РБК . Сейчас эта инициатива обсуждается участниками страхового рынка вместе с Минфином и ЦБ и может быть включена в «Стратегию развития финансового рынка до 2030 года», рассказала президент страховой компании «Совкомбанк Жизнь» Жанна Гончарова. По оценкам «РЕСО-Гарантии», этот вид страхования в России может появиться в ближайшие пять — семь лет.

Такой продукт очень распространен в западных странах и страхует на случай частичной или полной потери способности к самообслуживанию — в него входит и уход за пожилыми, и стационарный уход, и уход на дому, рассказывал на сессии Международного финансового конгресса гендиректор «Росгосстрах Жизни» Алексей Руденко. Инициатива тесно связана с указом президента России о национальных целях, среди которых — повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2030 году, добавила Гончарова. По ее словам, если россияне будут жить дольше, то им понадобятся деньги, на которые они будут жить, — это к вопросу о заблаговременных и достаточных накоплениях; также им потребуются медицинская помощь и уход.

Оказание услуги по долгосрочному уходу должно обеспечиваться через специальные медицинские центры, которые войдут в перечень организаций в рамках договора страхования, пояснил гендиректор СК «СберБанк Страхование жизни» Игорь Кобзарь. По его словам, у страховщиков должна быть возможность инвестировать средства в их строительство и поддержание деятельности — для этого необходимо внести изменения в законодательство. Гончарова предложила создать сеть специализированных учреждений, с которыми можно было бы заключать договор, как сейчас страховщики делают это с клиниками по ДМС.

Чтобы клиент мог воспользоваться этим видом страхования, он должен заключить договор страхования жизни, в котором будет указан риск необходимости ухода в случае временной или постоянной потери здоровья, отметил Кобзарь. При наступлении страхового случая страховщик организовывает клиенту выезд в специальный центр и оплачивает услуги по восстановлению или поддержанию здоровья за счет тех средств, которые клиент внес в рамках договора страхования, уточнил он. Но клиенты смогут получать поддержку в лечении до конца жизни даже в том случае, если лимит произведенных взносов будет исчерпан, пояснил эксперт.

По мнению экспертов, такой вид страхования не сразу получит широкое распространение. Необходимо сформировать у населения стимул к долгосрочным накоплениям, а это очень долгий путь, отметили они. Также этот продукт не может стоить дешево и станет доступным только для небольшой прослойки среднего класса. Бедные россияне, которых большинство, не могут себе позволить страховые взносы на подобные услуги, так как основную часть денежных средств они тратят на еду и на выплату кредитов, отметили эксперты. Также граждане могут не захотеть на протяжении долгого времени перечислять денежные средства кому-то постороннему, а предпочтут держать деньги при себе. Чтобы переломить это недоверие, компании должны десятилетиями работать на рынке и доказывать свою добросовестность, заключили эксперты.