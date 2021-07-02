Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Альфа-Банк расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь взять ипотечный заем по ставке от 5,29% или рефинансировать ипотеку другого банка смогут клиенты с одним ребенком. Срок кредита — от трех до 30 лет, сумма — от 600 тыс. до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для других регионов. Первоначальный взнос — от 15%. Альфа-Банк в середине апреля этого года объявил о присоединении к госпрограмме «Семейная ипотека», предложив ставку от 4,69%.

Транскапиталбанк повысил ставки по отдельным ипотечным программам на 0,5 процентного пункта. Теперь при покупке квартиры, апартаментов или таунхауса на первичном, вторичном рынке или при рефинансировании кредиты предоставляются по единой ставке 9,29% годовых вне зависимости от суммы кредита и первоначального взноса клиента. При приобретении нежилой недвижимости по-прежнему взимается надбавка к ставке в размере 6 процентных пунктов. Обновленная процентная ставка по программе «Особая ипотека» теперь составляет 8,9% годовых. Также банк повысил до 6,99% годовых ставку по ипотеке с господдержкой на покупку новостроек и снизил максимальную сумму кредитов для всех регионов до 3 млн.

ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой. Программа будет доступна клиентам, приобретающим квартиры в новостройках, с максимальной суммой кредита 3 млн рублей. Ставка по ипотеке в ВТБ зависит от размера первого взноса и на первом этапе составит 5,7% или 5,9%. Обновленная программа в ВТБ предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальный срок кредита — 30 лет.

Банк ДОМ.РФ будет выдавать кредиты в рамках обновленных условий льготной ипотеки под ставку от 5,6%, а семейную ипотеку, которая теперь распространена на заемщиков с одним ребенком, — от 4,7% либо от 5% в зависимости от вида недвижимости. Низкая ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Райффайзенбанк продолжит выдавать ипотеку в рамках программы «Господдержка» после обновления условий субсидирования, но не будет поднимать ставку до рекомендованных 7%. Согласно заявлению банка, ставка составит 6,49%. Кроме того, расширил программу семейной ипотеки, субсидируемой государством. Теперь на льготную ставку 5,49% могут претендовать семьи с одним ребенком. Базовые условия программы «Семейная ипотека» предусматривают, что кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома.

Банк «Уралсиб» улучшил условия по программе ипотечного кредитования для семей с детьми, снизив минимальную ставку до 5,09% годовых при сумме кредита от 3 млн рублей включительно. При сумме кредита до 3 млн рублей минимальная ставка составляет 6% годовых. Банк также изменил условия по программе рефинансирования ипотечных кредитов, снизив минимальную ставку до 7,7% годовых при сумме кредита от 7 млн рублей включительно. Клиент может объединить в новом кредите ипотечный кредит стороннего банка, любое количество имеющихся у него кредитов наличными и автокредитов, задолженности по кредитным картам, а также включить в него дополнительную сумму наличными.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

ВТБ обещает ставки ниже официальных по обновленной ипотеке с господдержкой. Вместе с партнерами-застройщиками банк предложит клиентам льготные ставки по ипотеке с господдержкой, которые будут ниже установленной в постановлении правительства. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на Международном финансовом конгрессе Банка России. Напомним, льготная ипотека с 1 июля продлевается на год для всех регионов, но ее условия изменились: в частности, ставка повышается с 6,5% до 7%. Новый, сниженный, размер лимита — 3 млн рублей.

СберБанк не планирует повышать ставку по льготной ипотеке на новостройки до 7%. «После изменения условий по программе льготной ипотеки на государственном уровне СберБанк сохранит ставку по программе льготной ипотеки ниже указанных в постановлении правительства РФ 7%. Взять ипотечный кредит в рамках программы «Господдержка 2020» со 2 июля можно будет по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки, при первоначальном взносе от 20% — 6,05%», — сообщили в «Сбере».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

