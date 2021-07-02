Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Абсолют Банк повысил ставку по накопительному счету до 4%. Ранее ставка по продукту составляла 3,5% годовых. Пополнение — без ограничений через мобильное приложение и переводом из другого банка через СБП. На снятие средств также ограничений нет. Проценты по накопительному счету начисляются банком ежедневно исходя из суммы фактического остатка денежных средств, находящихся на счете в начале дня. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно.

Московский Кредитный Банк повысил процентную доходность по накопительному счету. При оплате картами банка на сумму от 20 тыс. рублей в месяц клиент сможет получить доходность 6,5% годовых на остаток по счету до 750 тыс. рублей. Минимальная ставка увеличена до 4,5% годовых.

Газпромбанк повысил процентную ставку для новых клиентов по накопительному счету «Управляй процентом» — на 0,5 процентного пункта, до 6,5% годовых. Она будет применяться в месяц открытия счета и следующий за ним для клиентов, не имевших в ГПБ договоров срочного банковского вклада и накопительных счетов в течение последних 90 календарных дней, до момента оформления продукта «Управляй процентом». Кроме того, на 0,5 п. п., до 5% годовых, повышена процентная ставка по продукту «Накопительный счет» в российских рублях. Указанная ставка действует при минимальной сумме остатка на счете от 5 тыс. рублей в течение предшествующего календарного месяца. Ограничений по максимальной сумме нет. Доход начисляется ежемесячно на сумму минимального остатка на счете в течение предшествующего календарного месяца.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Томскпромстройбанк ввел новый вклад «Удачное решение +». Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 1 100 дней. Доход начисляется по трем периодам со ставкой за первые 360 дней 6,1%, за период с 361-го по 720-й день — 6%, с 721-го дня до конца срока — 5% годовых. Эффективная ставка — 5,69% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.

Промсвязьбанк увеличил доходность по накопительным счетам в среднем на 1 п. п. Максимальная ставка с учетом надбавок достигла 6,5%. По накопительному счету «Акцент на процент» доходность увеличена до 4% годовых. К этой ставке может быть применена дополнительная надбавка до 2,5 п. п. — ее получат клиенты, которые держат на счете до 1 млн рублей и активно пользуются любой картой ПСБ для оплаты покупок. Такую же надбавку получают участники программы Orange Premium Club при размещении на накопительном счете до 1,5 млн рублей. Точный размер надбавки зависит от ежемесячного оборота по карте. По накопительному счету «Про запас» ставки увеличены максимально до 4,75% годовых. Для клиентов, которые впервые открывают накопительный счет в ПСБ, в первые два месяца действует повышенная ставка 6% годовых.

Стройлесбанк ввел сезонный вклад «Июльский». Депозит открывается в сумме от 100 тыс. до 2 млн рублей сроком на 547 или 730 дней. Процентные ставки составляют 6,3% и 6,5% годовых соответственно. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования. Открыть депозит можно до 31 июля 2021 года.

СберБанк продлевает промовклад «Дополнительный процент» до 31 августа 2021 года и повышает максимальную ставку с 5% до 5,5% годовых. Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей. Депозит можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Размер ставки зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся депозитам в «Сбере» за последние три месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн). Пополнение депозита и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на три, шесть, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

Почта Банк поднял процентную ставку по депозиту «Горячий сезон» на 0,25 п. п. Теперь доходность составляет до 5,5% годовых. Вклад ориентирован на привлечение небольших сумм — до 200 тыс. рублей. Открыть его можно на любую сумму, однако только при размещении до 200 тыс. рублей будет начисляться ставка 5,5% годовых, свыше 200 тыс. рублей — 0,01% годовых. Клиент может открыть только один депозит «Горячий сезон» сроком на один год, без пополнений и снятий. Проценты выплачиваются в конце срока. Открыть вклад можно только в отделениях и точках продаж банка, в том числе на почте.

Новикомбанк повысил процентные ставки по всей линейке депозитов для физических лиц. Как уточняется в сообщении финучреждения, ставки увеличены на 0,2—0,8 п. п. Так, вклады линейки «Капитал» принесут доход в рублях на уровне от 4,1% до 5,6% годовых в зависимости от суммы и срока размещения. Ставка по депозитам «Рост» составляет от 3,7% до 5% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» уровень ставок установлен в диапазоне от 3% до 5% годовых.

МТС Банк увеличил ставки по накопительным и карточным счетам на остаток собственных денежных средств для линейки дебетовых карт «МТС Деньги», MTS Cashback и зарплатных карт. Максимальная ставка 5% годовых начисляется на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей, при условии неснижаемого ежедневного остатка собственных средств 10 тыс. рублей на накопительном счете в течение месяца. На сумму свыше 300 тыс. рублей — 2,5% годовых. Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно без ограничения операций.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Экспобанк поднял процентные ставки по вкладу «Летний». Теперь доходность с учетом капитализации составляет до 6,92% в офисах и до 7,04% годовых в рублях при открытии депозита онлайн. Вклад «Летний» можно открыть на срок от 91 до 1,5 тыс. дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии в офисах Экспобанка доходность вклада составляет до 6,5% годовых в рублях в зависимости от срока, с учетом капитализации — до 6,92%. При открытии депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка на 0,1 п. п. выше — до 6,6% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составляет до 7,04% годовых.

Металлинвестбанк ввел новый сезонный вклад «Спутник». Депозит открывается физическим лицам, сделавшим прививку от COVID-19. Предложение действует до 30 сентября 2021 года. Срок вклада составляет 367 дней, процентная ставка — 6,1% годовых, минимальная сумма — 200 тыс. рублей. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены.

Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил ставки по вкладам и накопительным счетам. Теперь максимальная эффективная ставка может достигать 7,09% годовых. Так, УБРиР поднял ставки на 0,2 п. п. по депозиту «Удобный» для сроков от года до трех лет и по «Удобному онлайн» при сроке свыше 300 дней и до трех лет. Доходность вклада «Пенсионный» также увеличилась на 0,2 п. п. Кроме того, ставка, по которой производится перерасчет начисленных процентов при досрочном расторжении договора, повышена до 5,75% годовых. Максимальную доходность — до 7,09% годовых — можно получить, открыв вклад «Удобный онлайн» на срок до трех лет при оформлении пакета «Все под контролем. Лайт».

РГС Банк предоставил клиентам возможность дистанционно повысить процент по действующим сберегательным продуктам в мобильном приложении, самостоятельно подключив опцию «АвтоДрайв». Сервис предполагает получение надбавки до 1 п. п. за трансакционную активность по карте «АвтоДрайв» к оформленным у клиента сберегательным продуктам банка — накопительному счету «Автомобилист» или вкладу «Дорога к цели» (с остатком на счете не более 1 млн рублей). Таким образом, максимальная ставка с учетом подключенного сервиса по накопительному счету «Автомобилист» составит 6,59%, а по депозиту «Дорога к цели» — 6,58%.

БКС Банк повысил ставки по всем вкладам в рублях в среднем на 0,2 п. п. Теперь максимальная ставка в рублях составляет 5,8% годовых. Такой доход клиенты могут получить при размещении средств на депозите «Высокий процент» на 1 095 дней через мобильное приложение. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Клиенты могут выбрать подходящий депозит из широкой линейки с дополнительными опциями, включая возможность пополнения и частичного снятия средств («Универсальный выбор», «Накопительный»). Вклад «Доходный» позволяет разместить средства не только в рублях (теперь до 5,5% годовых), но и в разных валютах: максимальная ставка в долларах составляет 0,7% годовых, в евро — 0,2% годовых. Активные пользователи карт БКС Банка получат повышенный доход по депозиту «Доходный х2»: при совершении покупок на сумму от 70 тыс. рублей ставка по годовому вкладу составит до 5,6%.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

