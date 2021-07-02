Фондовые торги в России стартовали в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск индекс Мосбиржи потерял 0,13% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 3 853,25 пункта. Индекс РТС просел на 0,45% — до отметки 1 649,09.

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Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова оценила внешний фон к открытию торгов как нейтральный. «Цены на нефть немного снижаются после достижения трехлетних максимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны», — уточнила она.

Перед стартом торгов эксперт предположила, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений, а в нефтегазовом секторе может пройти умеренная коррекция вслед за котировками «черного золота». «Вопрос с нефтедобычей на ближайшие месяцы, впрочем, еще не решен, а ОПЕК+ может сохранять интригу на протяжении большей части торгов пятницы. Риски для покупателей будут исходить со стороны макроэкономических данных Европы и США, которые могут указать на значительное усиление инфляционного давления и восстановление американского рынка труда с перспективой ужесточения денежно-кредитных условий», — добавила Кожухова.

«Учитывая невнятность внешнего фона по состоянию на утро и «фактор пятницы», ждем перехода индекса Мосбиржи к консолидации под достигнутыми накануне максимумами, в диапазоне 3 840—3 860 пунктов. Перспективы развития роста рынка по итогам дня, по нашему мнению, будут зависеть от движений на рынке нефти и тональности американской статистики», — написал начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.



Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов перед началом торгов также указывал на нейтральный внешний фон, но спрогнозировал, что «индекс Мосбиржи откроется снижением в результате дивидендных гэпов «ЛУКОЙЛа» и некоторых других менее тяжеловесных бумаг».

Комментируя ситуацию на нефтяном рынке, он отметил, что «пока внутри ОПЕК+ наблюдаются разногласия. Вроде бы картель решил увеличивать до конца года добычу на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно с августа, но, по информации СМИ, нет договоренности с ОАЭ по поводу точки отсчета их расчетной базы увеличения добычи. Наверняка сегодня компромисс будет найден, и нефть имеет хорошие шансы продолжить плавный рост к 80 долларам за баррель, может быть, после небольшой фиксации прибыли «по факту» состоявшегося события».

«Вряд ли на рынках произойдут серьезные движения до публикации данных по рынку труда из США. Причем читать их надо наоборот: чем лучше будут данные, тем сильнее будет падение рисковых активов из-за увеличения вероятности более быстрого сворачивания стимулирующих мер ФРС США. При этом стоит отметить, что фондовые рынки краткосрочно перекуплены и желание зафиксировать спекулятивную прибыль велико», — заключил Антонов.

Ася ШАЛИМОВА

