🔸 Дебетовая карта найдется в кошельке у каждого. Одни используют ее для оплаты покупок, другие превращают в еще один источник дохода. О том, как не только тратить, но и зарабатывать с дебетовой картой, делимся в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Чемпионат Европы по футболу на финишной прямой, к сожалению, без сборной России. Но футбольных фанов в стране по-прежнему насчитываются миллионы, поэтому некоторые банки выпускают для болельщиков специальные банковские карты — в партнерстве с футбольными клубами. Годовое обслуживание 50 тыс. рублей, бойкот Visa и клуб без карты — об особенностях футбольного пластика узнаем из Разбора Банки.ру.

🔸 Скупой платит дважды — истина, которая работает и на фондовом рынке. Услуги брокера не бесплатные: их оплачивает инвестор. О том, как понять, за что мы платим и не слишком ли много, в рубрике «Обучение инвестициям».



🔸 Вместе с коронавирусом «мутируют» и полисы страховой защиты от него. На что обратить внимание при покупке, чтобы не оказаться с полисом, но без страховой выплаты, рассказываем в рубрике #оденьгахпросто.



🔸 Эмитенты с голландской регистрацией станут дороги для российских инвесторов с 2022 года из-за возвращения двойного налогообложения. О том, сколько на этом потеряют держатели активов, читайте в публикации «Двойные налоги возвращаются».



🔸 Оплатить покупку без использования карты и наличных сегодня можно не только с помощью платежного приложения в телефоне или через биометрию, но и по QR-коду. Разбираемся, как это работает и в чем плюсы и минусы такой оплаты, в рубрике FinTok.



🔸В 2020 году сотрудники банков получали в среднем 112 680 рублей в месяц. Это на 8,7% больше, чем годом ранее, и вдвое больше, чем средняя зарплата по стране. Рейтингами банков по уровню дохода рядовых сотрудников и топ-менеджмента по итогам 2020 года, делимся в исследовании аналитического центра Банки.ру.

🔸 Вложили деньги в первые акции, получили прибыль, и через некоторое время вас стал мучить неприятный вопрос: «А не случится ли что-нибудь с деньгами?» Выясняем, какие страховки есть у инвестора, в рубрике «Обучение с Банки.ру».



🔸 Партнерство МТС Банка и TalkBank заставило Банки.ру спросить читателей и экспертов о том, как они относятся к возможности управлять деньгами в формате чата. О результатах можно узнать здесь.



🔸 Интрига на инвестшоу «Это к деньгам» в разгаре: идет пятая неделя битвы портфелей. Влад закрывает неудачные сделки и фиксирует убытки. Таня в небольшом минусе. Лена же снова в лидерах, и на этот раз без хитрых уловок. Новые идеи ведущих оценивает Александр Захаров из Экспобанка.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

