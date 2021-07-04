Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Интерпрогрессбанк улучшил условия по кредиту «Универсальный», снизив минимальную ставку до 8,5% годовых. Кредит предоставляется на любые цели на сумму от 50 тыс. до 2 млн рублей (до 600 тыс. рублей — без обеспечения), срок — до пяти лет. Его могут оформить граждане РФ в возрасте от 23 до 60 лет на дату окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории страны, в регионах присутствия банка, и со стажем на последнем месте работ не менее шести месяцев.

СберБанк предложил предпринимателям — корпоративным клиентам «Газпром нефти» новый сервис «Бизнес-покупки в кредит», предусматривающий онлайн-оформление рассрочки в личном кабинете «ОПТИ 24» для пополнения топливного счета. Деньги поступают на топливный счет юридического лица, а потратить их можно как на топливо, так и на сопутствующие товары на АЗС «Газпром нефть». Можно пополнить счет разово либо оформить рассрочку с льготным периодом погашения на 30 дней. Погашение долга тоже происходит онлайн.

Сервис доступен предприятиям малого бизнеса, где собственник и директор представлены одним лицом (ИП и ООО с одним учредителем). В нем представлены два вида кредитования: классический кредит (минимальная сумма — 10 тыс. рублей, максимальная — 3 млн для ИП и 5 млн для ООО; минимальный срок кредита — один месяц, максимальный — три года для ИП и один год для ООО; ставка — 17% годовых, кредит погашается ежемесячно аннуитетными платежами) и рассрочка с льготным периодом (для более частых покупок, предусматривает беспроцентный грейс-период сроком 30 дней; доступная сумма — от 100 тыс. до 1 млн рублей, ставка — 18% годовых, обязательный платеж по рассрочке — 5% от остатка ссудной задолженности, а также проценты за пользование кредитом).

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Зенит» совместно с ПАО «Татнефть» запустил онлайн-выдачу кредитов участникам программы лояльности для автомобилистов «Клуб чемпионов». Теперь держатели персонализированной кобренд-карты получили возможность оформить кредит с помощью мобильного приложения «Зенит Онлайн». Он выдается до 1 млн рублей без посещения офиса (достаточно отправить заявку на оформление в мобильном банке). Оформление кредита займет не более двух дней.

МС Банк Рус предлагает специальные кредитные программы (с остаточным платежом), распространяющиеся на новые Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Outlander, Pajero Sport и L200. Клиенты могут воспользоваться специальными кредитными предложениями по ставкам 4,9% и 9,9% на срок до трех лет. Также есть возможность не выплачивать банку остаточный платеж, а просто выбрать один из двух вариантов его оплаты: либо пролонгировать срок кредита без изменения ставки на условиях выплаты равными ежемесячными платежами, либо сдать автомобиль по системе трейд-ин (например, в любом официальном дилерском центре Mitsubishi), а за счет вырученных от продажи средств погасить остаточный платеж и использовать остаток денежных средств после погашения кредита на оплату первоначального взноса для покупки нового автомобиля.

Ирина ПЕЛЮШЕНКО