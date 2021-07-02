Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» заключила договор коллективного страхования сотрудников авиакомпании Royal Flight от несчастных случаев и болезней.



Royal Flight (АО «Авиакомпания «РОЯЛ ФЛАЙТ) — российская авиакомпания , выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки, базируется в аэропорту Шереметьево , также выполняет рейсы из Домодедово и аэропортов регионов Российской Федерации. Авиакомпания входит в число 500 крупнейших предприятий России и регулярно неоднократно занимает лидирующие места в рейтинге пунктуальности аэропортов.

В рамках коллективного договора страховой защитой обеспечены более 750 сотрудников авиакомпании. Условиями договора предусмотрено страховое покрытие на случай смерти, инвалидности, травмы и госпитализации в результате несчастного случая или болезни.

«Мы гордимся двухлетним сотрудничеством с Royal Flight и надеемся, что подписание нового договора страхования сотрудников авиакомпании станет важным шагом в развитии наших взаимоотношений», — комментирует генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

ООО «Страховая компания «Ингосстрах — Жизнь» входит в группу «ИНГО» и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава «Ингосстрах» в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.