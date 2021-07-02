Альфа-Банк расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь взять ипотечный заем по ставке от 5,29% или рефинансировать ипотеку другого банка смогут клиенты с одним ребенком, указано в сообщении кредитной организации.

Ранее это было возможно при наличии в семье как минимум двух детей, напомнили в банке. Сейчас семейная ипотека распространяется на граждан РФ с детьми, где первый и (или) последующий ребенок родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, а также на клиентов, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями. Официальный брак не обязателен. Клиенты с приемными детьми также могут участвовать в программе.

Правительство утвердило расширение семейной ипотеки и продление льготной ипотеки Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в четверг на сайте Кабмина.

Срок кредита — от трех до 30 лет, сумма — от 600 тыс. до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для других регионов. Первоначальный взнос — от 15%.



Альфа-Банк в середине апреля этого года объявил о присоединении к государственной программе «Семейная ипотека», предложив ставку от 4,69%.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ася ШАЛИМОВА