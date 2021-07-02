Порядка 75% россиян не рассчитывают, что проведут отдых в ближайшие годы за рубежом, а будут скорее проводить время на территории страны. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин в ходе Второго российского фестиваля локальных культурных брендов «Живое наследие» в Общественной палате РФ.

По его словам, отдых в России против отдыха за рубежом — «достаточно важная история». «Тут мы вопрос ставим ребром, что называется: «Вы допускаете или не допускаете для себя возможность того, что вы в ближайшие несколько лет будете чаще выбирать отдых в России вместо зарубежного отдыха?» Скорее допускают — 75%. Нам сегодня это говорит о том, что, действительно, для них этот формат является, как мы знаем по результатам некоторых других исследований, не только допустимым, но и достаточно интересным», — сообщил он.

Как отметил Родин, среди наиболее популярных направлений отдыха россиян внутри страны — Крым, Краснодарский край, Республика Алтай. «Первое место — это у нас абсолютный лидер — крымское направление. <...> Далее — Краснодарский край. [И] тут у нас появляются <...> два исторически уже известных, наиболее крупных магнита — этот Байкал и Республика Алтай, Горно-Алтайск», — пояснил он.

По словам Родина, в течение последних пяти лет 42% наших сограждан ездили отдыхать в другие регионы России, при этом 29% опрошенных отметили, что делали это неоднократно. Основными факторами, которые влияют на выбор отдыха, для россиян является природа, климат и возможность интеллектуального обогащения, согласно данным за последние три года.