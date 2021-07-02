Росстат представил оценку ВВП за I квартал 2021 года методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов. Данные опубликованы в пятницу на сайте ведомства.

Как напомнили в Росстате, объем ВВП в I квартале 2021 года составил 26,771 трлн рублей. Физический объем ВВП сократился на 0,7% относительно соответствующего квартала прошлого года, дефлятор, соответственно, вырос на 8,9%.

Расходы на конечное потребление снизились на 1,9%, валовое накопление увеличилось на 8%, чистый экспорт товаров и услуг сократился за счет опережающего снижения экспорта (минус 2,4%) по сравнению с импортом (минус 2,1%).



Сокращение конечного потребления связано со снижением потребительских расходов домашних хозяйств (минус 2,8%) в условиях сохранения ограничительных мер, связанных с COVID-19. Рост интернет-торговли, включающий покупки потребителями товаров как на российских, так и зарубежных интернет-площадках, не смог оказать существенного влияния на динамику потребительских расходов.

Существенный рост валового накопления связан с увеличением прироста материальных оборотных средств преимущественно за счет готовой продукции на предприятиях обрабатывающих производств. Динамика валового накопления основного капитала, включая ценности, сложилась отрицательной (минус 0,4%) за счет снижения накопления активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал (ценностей, продуктов интеллектуальной собственности и др.).

Росстат улучшил оценку сокращения ВВП в I квартале Росстат представляет первую оценку ВВП за I квартал 2021 года.

Сокращение экспорта и импорта определялось в основном динамикой внешней торговли услугами и связано преимущественно со снижением расходов домашних хозяйств на туристические поездки, в том числе на покупки во время пребывания за границей. Динамика внешней торговли товарами более оптимистична. По данным ФТС России, физический объем экспорта товаров сократился на 1% в основном за счет топливно-энергетических товаров, импорт товаров вырос на 9,6% за счет машин, оборудования, транспортных средств, текстильной продукции, обуви.

В структуре ВВП в I квартале 2021 года относительно соответствующего квартала предыдущего года доля расходов на конечное потребление сократилась с 77,3% до 75,8%, валового накопления основного капитала — с 15,4% до 14,9%. При этом доля изменения запасов материальных оборотных средств увеличилась с 0,2% до 1,8%, доля чистого экспорта товаров и услуг — с 7,1% до 7,5%.

В структуре ВВП, сформированного по источникам доходов, за тот же период доля оплаты труда понизилась c 51,8% до 50,1% в основном за счет сокращения страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при применении понижающих тарифов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Доля чистых налогов на производство и импорт выросла с 11,2% до 12,3% за счет изменения структуры налогооблагаемой базы НДС в сторону продукции, реализуемой на внутреннем рынке, доля валовой прибыли, соответственно, увеличилась с 37% до 37,6%.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

