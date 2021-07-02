Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Петербургского Социального Коммерческого Банка на уровне «ruBB+». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, умеренно высоким запасом капитала, адекватным качеством активов и профилем фондирования, а также удовлетворительными оценками рентабельности и качества управления», — указано в сообщении агентства.

«В структуре финансового результата доминируют комиссионные доходы: банк является локальным игроком на рынке расчетных услуг, приема платежей, в том числе посредством интернет-эквайринга, и располагает широкой сетью устройств самообслуживания на территории Санкт-Петербурга. Тем не менее банк не занимает значимых позиций на федеральном банковском рынке», — указывают аналитики. Деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в сегменте кредитования и слабой диверсификацией бизнеса.

Изменение прогноза по рейтингу на «позитивный» обусловлено ожиданиями органического роста и диверсификации бизнеса, которые позволят ПСКБ усилить конкурентные позиции в своей нише локального банковского рынка, объясняют аналитики. При этом они констатируют, что банк поддерживал умеренно высокие показатели операционной эффективности, стабильную динамику комиссионных доходов, а также качество кредитного портфеля в период спада деловой активности из-за последствий пандемии.

В числе прочего отмечается, что диджитализация бизнеса у ПСКБ выше, чем у кредитных организаций данного размерного класса.



Давление на рейтинг оказывают в том числе высокие регулятивные риски, связанные с отдельными диспропорциями между оборотами по клиентским счетам и размером активов отдельных клиентов на расчетно-кассовом обслуживании, а также преобладанием в структуре расчетных клиентских операций малого бизнеса с пониженной налоговой нагрузкой. Вместе с тем руководство банка рассчитывает, что реализованные меры по усилению финансового мониторинга и внутреннего контроля позволят нарастить объемы комиссионных операций без усиления регулятивных рисков.

Ася ШАЛИМОВА