Интерпрогрессбанк повысил ставки по вкладам для физических лиц. Теперь максимальная эффективная ставка может достигать 7,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Так, ставки по депозиту «Дополнительный доход» увеличены до 7% годовых в рублях. Дополнительно к вкладу клиент получает дебетовую «Депозитную карту», на которую ежемесячно будут перечисляться проценты по депозиту.
«Клиентам доступно как дистанционное открытие и управление вкладами в интернет-банке и мобильном приложении, так и оформление в офисах банка», — уточнил заместитель председателя правления Интерпрогрессбанка Сергей Пронин.