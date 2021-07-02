Интерпрогрессбанк повысил ставки по вкладам для физических лиц. Теперь максимальная эффективная ставка может достигать 7,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, ставки по депозиту «Дополнительный доход» увеличены до 7% годовых в рублях. Дополнительно к вкладу клиент получает дебетовую «Депозитную карту», на которую ежемесячно будут перечисляться проценты по депозиту.

«Клиентам доступно как дистанционное открытие и управление вкладами в интернет-банке и мобильном приложении, так и оформление в офисах банка», — уточнил заместитель председателя правления Интерпрогрессбанка Сергей Пронин.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА