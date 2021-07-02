Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг МСП Банка до уровня «BBB(RU)» с присвоением статуса «рейтинг на пересмотре — развивающийся». Как следует из материалов АКРА, до этого у банка был рейтинг «A+(RU)» с «развивающимся» прогнозом. Также понижен рейтинг облигаций банка.

Понижение кредитного рейтинга МСП Банка обусловлено отсутствием прогресса в реализации ранее объявленных планов по его присоединению к Банку ДОМ.РФ на фоне продолжающегося значительного ухудшения позиции МСП Банка по капиталу, поясняют аналитики. Они отмечают, что значительная часть предполагавшихся этапов присоединения (которые должны были быть полностью завершены до 30 июня 2021 года) остается непройденной, что повышает вероятность его существенной задержки или отмены.

«В результате АКРА считает вероятным сохранение критической позиции банка по капиталу на горизонте 12—18 месяцев на фоне ухудшения нормативов достаточности в условиях наблюдающихся отрицательных результатов деятельности», — говорится в релизе.

Кроме того, в своем рейтинговом действии агентство учитывает уменьшение размера собственных средств банка до уровня ниже величины уставного капитала, зафиксированное по состоянию на 1 июня 2021 года и сопряженное с дополнительным регуляторным вниманием. Аналитики уточняют, что по закону такое событие является основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства и в течение 45 дней банк должен принять меры по устранению ситуации.

Присвоение статуса «рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает неопределенность относительно дальнейших изменений кредитоспособности банка на горизонте ближайших трех месяцев. В качестве позитивного сценария АКРА допускает получение банком помощи от Корпорации МСП, которой принадлежит 100% акций финучреждения и которая, в свою очередь, подконтрольна государству, «что может привести к повышению оценки капитализации и наилучшим образом разрешить текущую ситуацию с разницей между значениями собственного и уставного капиталов». Негативный сценарий предполагает усугубление ситуации с несоответствием величин собственного и уставного капиталов, дальнейшее снижение показателей капитализации и/или отсутствие внешней поддержки.



«Агентство также не может исключать кардинально новых планов в отношении изменения конечной структуры собственности МСП Банка в рамках начатых инициатив по реформированию институтов развития», — отмечается в сообщении.

Ася ШАЛИМОВА