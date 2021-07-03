Интерпрогрессбанк обновил перечень избранных категорий для кэшбэка на июль и август, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В частности, при оплате в июле дебетовыми картами Best Card и «Профкарта» в лабораториях Invitro и «Гемотест» возвращается 10%.
Кэшбэк в размере 5% доступен в августе для владельцев дебетовых карт Best Card, «Профкарта» и кредитных карт «Доходная карта» и Cash Back в следующих категориях на выбор:
- спортивные товары;
- АЗС;
- парфюмерия/косметика;
- авиабилеты.
Категории назначаются в мобильном приложении и интернет-банке «ИПБ-Онлайн». «Ежемесячным кэшбэком можно компенсировать расходы на мобильную связь, Интернет, подписку на музыкальный или видеосервис или сделать доброе дело — отдать на благотворительность», — уточняется в релизе. Оформить заявку на Best card можно на сайте.
Самые популярные дебетовые карты с cash back
Выбор пользователей Банки.ру
|Название
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 354
|0 - 3 600
|есть
|
Лиц.№ 2557
|0
|до 5%
|
Лиц.№ 429
|0
|есть
|
Лиц.№ 2209
|0 - 1 800
|до 2,5%
|
Лиц.№ 2929