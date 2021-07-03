Интерпрогрессбанк обновил перечень избранных категорий для кэшбэка на июль и август, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В частности, при оплате в июле дебетовыми картами Best Card и «Профкарта» в лабораториях Invitro и «Гемотест» возвращается 10%.

Кэшбэк в размере 5% доступен в августе для владельцев дебетовых карт Best Card, «Профкарта» и кредитных карт «Доходная карта» и Cash Back в следующих категориях на выбор:

  • спортивные товары;
  • АЗС;
  • парфюмерия/косметика;
  • авиабилеты.

Категории назначаются в мобильном приложении и интернет-банке «ИПБ-Онлайн». «Ежемесячным кэшбэком можно компенсировать расходы на мобильную связь, Интернет, подписку на музыкальный или видеосервис или сделать доброе дело — отдать на благотворительность», — уточняется в релизе. Оформить заявку на Best card можно на сайте.

Самые популярные дебетовые карты с cash back

Выбор пользователей Банки.ру
Название Стоимость обслуживания, ₽ Cashback
Умная карта
Газпромбанк
0 до 10%
Лиц.№ 354
Citi Priority
Ситибанк
0 - 3 600 есть
Лиц.№ 2557
My life
Уральский Банк Реконструкции и Развития
0 до 5%
Лиц.№ 429
Opencard
Банк Открытие
0 есть
Лиц.№ 2209
Travel
ББР Банк
0 - 1 800 до 2,5%
Лиц.№ 2929
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Екатерина САВЕЛЬЕВА