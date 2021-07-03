Интерпрогрессбанк обновил перечень избранных категорий для кэшбэка на июль и август, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В частности, при оплате в июле дебетовыми картами Best Card и «Профкарта» в лабораториях Invitro и «Гемотест» возвращается 10%.

Кэшбэк в размере 5% доступен в августе для владельцев дебетовых карт Best Card, «Профкарта» и кредитных карт «Доходная карта» и Cash Back в следующих категориях на выбор:

спортивные товары;

АЗС;

парфюмерия/косметика;

авиабилеты.

Категории назначаются в мобильном приложении и интернет-банке «ИПБ-Онлайн». «Ежемесячным кэшбэком можно компенсировать расходы на мобильную связь, Интернет, подписку на музыкальный или видеосервис или сделать доброе дело — отдать на благотворительность», — уточняется в релизе. Оформить заявку на Best card можно на сайте.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА