Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует инфляцию в России по итогам года в районе 6—6,5%, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор НРА Алина Розенцвет.

«Инфляция по итогам года, по прогнозам НРА, будет в районе 6—6,5%. Уверены, что действия Банка России и восстановление экономики позволят сдержать темпы роста инфляции в текущих пределах», — сказала она.

Текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год пока составляет 4,3%. Глава министерства Максим Решетников 1 июля заявил, что прогноз будет повышен. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне сообщила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7—5,2%, но ниже текущих уровней. При этом Центробанк прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.

По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире к концу марта разогналась до 5,8%, в апреле немного замедлилась — до 5,5%, а в мае подскочила до максимума с 2016 года — 6,02%, продолжив рост и в июне. Согласно консенсусу РИА Новости на июнь, темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.