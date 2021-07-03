Реальный доход от сдачи в аренду однокомнатной квартиры в Москве за 10 и 20 лет с учетом инфляции и дополнительных расходов примерно в два-три раза ниже того, что ожидают собственники такого жилья, пришли к выводу аналитики инвестиционной компании Realiste, которая специализируется на оценке и онлайн-продажах недвижимости. Чем дороже московская квартира, тем меньше прибыли она способна принести при условии сдачи ее в аренду, следует из исследования компании.



Под ожидаемым доходом в компании понимают сумму арендных платежей за 12 месяцев. Показатель взят на основе серии опросов собственников съемного жилья по их финансовым ожиданиям от рентного бизнеса. Этот показатель сравнивался с реальным доходом от сдачи квартиры с учетом инфляции на 4% в год, ремонта (затраты на него закладывались в районе 10% от годового дохода от сдачи), индексации ставки и роста цен на жилье (соответственно 5% и 8% в год). Расчеты делались на периоды в 10 и 20 лет. В исследование вошли однокомнатные квартиры в пяти районах Москвы с разной удаленностью от центра и разной стоимостью покупки и аренды недвижимости.



Согласно данным аналитической системы Realiste, средняя цена однокомнатной квартиры в районе станции метро «Волгоградский проспект» составляет 9,7 млн рублей. Сдавать такую квартиру можно в среднем за 45 тыс. рублей в месяц — таким образом, ожидаемый годовой доход от аренды в год составит 540 тыс. Из этой суммы были вычтены расходы на ремонт (10% от годового дохода — это минус 54 тыс. рублей). С учетом инфляции, роста стоимости жилья и индексации арендной ставки за 10 лет квартира принесет собственнику доход в 81,5% от стоимости, за 20 лет — 170,2%. Ожидаемый доход за те же периоды составляет, соответственно, 170,9% и 520%.



Средняя цена однокомнатной квартиры в районе Арбата, по данным компании, составляет 54,8 млн рублей. Ставка аренды такой квартиры — около 180 тыс. в месяц. Доход в год составляет 2,1 млн рублей. При этом около 216 тыс. рублей уйдет на бытовые вопросы и ремонт.



«Собственник может ожидать, что вложенные в элитную квартиру средства с учетом роста аренды и стоимости метра дадут за первое десятилетие 160,1% прироста и 475,9% за 20 лет. Однако в реальности с учетом инфляции это будет 67,97% и 144,5% соответственно», — отмечается в исследовании.

Среднюю стоимость однокомнатной квартиры в районе рядом с метро «Тульская» система оценила в 16,9 млн рублей. Сдавать ее можно за 55 тыс. рублей, получая в год 660 тыс. до вычета расходов на ремонт (в среднем 66 тыс.) на ремонт. Ожидания собственника — доход в 159% за 10 лет и 474% — за 20. Реальность с учетом инфляции: 67% и 144% соответственно, подсчитали в Realiste.

Район Красная Пахра в Новой Москве расположен в Троицком округе, путь до центра занимает примерно полтора часа. Купить однокомнатную квартиру здесь, по данным компании, можно за 3,5 млн рублей, сдавать — за 18 тыс. Ожидания собственника от такой инвестиции за десять лет — 182%, 538,11% — за двадцать. В реальности квартира с учетом инфляции принесет 87% за 10 лет и 180,74% за 20 лет.



Район Медведково расположен довольно далеко от центра, но квартиры здесь стоят дороже, чем в Красной Пахре. Средний чек за «однушку» в Медведково составляет 8,6 млн рублей. Сдать такую квартиру можно примерно за 40 тыс. рублей в месяц, это 480 тыс. в год, минус 48 тыс. на бытовые вопросы и ремонт.



Ожидание доходности за десять лет — 178,6% прироста, за 20 лет — 521,6%. Реальность: 81,9% за десять лет, 171,1% за 20.

Недавно в компании выявили районы Москвы с завышенными ценами на жилье. Лидером этого рейтинга стал район у станции метро «Тульская», где стоимость 1 кв. м, по данным Realiste, завышена на 15% к рыночному уровню. В число районов с неадекватным ценником вошли также Ломоносовский проспект (13%), Матвеевское (11%), Крылатское и Пресненский район (по 10%).