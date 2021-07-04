Российские родители стали чаще оказывать материальную поддержку своим взрослым детям — 45% против 40% годом ранее, выяснила СК «Сбербанк страхование жизни». С самого детства россияне хотели бы окружить своего ребенка любовью и заботой, дать крепкое здоровье и качественное образование. При этом дети не остаются в долгу перед старшим поколением — свыше 60% помогают родителям и пожилым родственникам финансово.

В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы материально своих взрослых детей, если они у вас есть?» 45% заявили, что делают это регулярно. Матери оказывают финансовую помощь чаще, чем отцы: 49% против 41%.

Для россиян важнее всего окружить ребенка любовью и заботой — этот вариант выбрал 91% опрошенных. Далее в списке родительских желаний следуют крепкое здоровье (83%) и качественное образование (82%). Такой порядок характерен для всех социально-демографических групп. Между тем мужчины и молодые люди до 30 лет в списке приоритетов на второе место после любви и заботы ставят образование. Эту точку зрения также разделяют респонденты, не имеющие высшего образования.

Треть участников опроса сообщили, что регулярно откладывают на будущее детей. Систематически денежные средства в детскую копилку направляет каждая четвертая мать и каждый пятый отец. 32% родителей в возрасте 18–30 лет и 28% в возрасте 30–40 лет регулярно откладывают на детей. Самыми активными накопителями оказались состоятельные россияне: среди тех, кто может приобрести автомобиль, но не квартиру, таких 55%; а среди тех, кто может купить квартиру или новый дом, — 89%.

Те родители, которые формируют детские накопления, ежемесячно откладывают в них в среднем 7,96 тыс. рублей.

Стоит отметить, что такая опека старшего поколения не остается без благодарности. 67% россиян заявили, что оказывают материальную поддержку родителям и пожилым родственникам. Мужчины помогают активнее, чем женщины: 83% против 52%.

Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

