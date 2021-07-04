Банк «Зенит», ПАО «Татнефть» и Mastercard реализовали проект по внедрению сервиса «Наличные с покупкой» на 371 заправочной станции «Татнефть». Теперь услуга, позволяющая на кассах АЗС «Татнефть» снимать денежные средства с банковской карты, доступна в 23 регионах России, сообщает пресс-служба финучреждения.



Держатели карт Mastercard при оплате покупок (как бензина, так и любых других товаров) могут снять на кассе заправок до 5 000 рублей. При этом банк «Зенит» и АЗС «Татнефть» не взимают комиссию за проведенную операцию. Услуга доступна клиентам банков, которые уже подключили сервис. Перечень заправочных станций представлен на сайтах банка «Зенит» и платежной системы Mastercard.

«Услуга «Наличные с покупкой» актуальна для России: в удаленных регионах и населенных пунктах с недостаточно развитой сетью банкоматов появляется возможность снимать деньги прямо у дома или в дороге, не отклоняясь от маршрута, а занятым жителям мегаполисов сервис помогает экономить время, решая одновременно две задачи — совершение покупок и снятие наличных», — говорится в релизе.

Для банков подключение услуги означает сокращение расходов на инкассацию и обслуживание сети банкоматов. Внедрение и распространение сервиса «Наличные с покупкой» признано Банком России социально значимой задачей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА