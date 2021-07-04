Банк «Зенит» распространил условия ипотечных программ и потребительских кредитов на самозанятых граждан со сроком регистрации не менее 12 месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации. Для получения кредита требуется выписка ФНС о состоянии счета по оплате налога на профессиональный доход. Максимальный срок кредитования на потребительские цели — семь лет, на ипотеку — 25 лет.



«Банк «Зенит» повышает доступность кредитов для самозанятых. Мы поддерживаем людей, которые развивают свое дело, и помогаем им в решении финансовых вопросов. При этом для данного сегмента сохраняются такие же условия по кредитованию, как и для частных клиентов», — отметила заместитель председателя правления банка «Зенит» Наталья Тутова.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Самозанятым доступна широкая линейка продуктов: «Семейная ипотека», «Ипотека с господдержкой 2020», «Недвижимость в новостройке», «Недвижимость на вторичном рынке», «Кредит под залог недвижимости», «Кредит под залог автомобиля» и «Наличные на любые цели».

Оформить «Семейную ипотеку» по ставке от 5,29% годовых может гражданин РФ при рождении у него ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей стоимости недвижимости — может быть оплачен полностью или частично за счет средств материнского капитала. Сумма кредита составляет до 12 млн рублей.

По программе «Ипотека с господдержкой 2020» действует ставка от 6,29% годовых. Клиентам необходимо внести первоначальный взнос от 15% от общей стоимости жилья. Сумма кредита составляет 3 млн рублей.

По программам «Недвижимость в новостройке» и «Недвижимость на вторичном рынке» ставка составит от 8,69% годовых. Минимальный первоначальный взнос — от 10%. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей.

По потребительским кредитам действует ставка от 9% годовых. Максимальная сумма — до 3 млн рублей. Заемщики также могут взять кредит под залог автомобиля на сумму до 5 млн рублей и по ставке от 9% годовых. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99% годовых. Максимальная сумма по программе — до 30 млн рублей.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА

