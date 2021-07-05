Граждане смогут получить госуслуги в электронном виде или записаться на прием в ведомства через коммерческие приложения, пишет «Коммерсант» . Такую инициативу разработало Минцифры. Из проекта постановления правительства «О внесении изменений в требования к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» следует, что предоставление государственных услуг в электронной форме и запись на прием в госорганы или МФЦ может осуществляться информационными системами, интегрированными с порталом госуслуг при соблюдении защиты персональных данных. Такими системами могут быть, например, банковские приложения, следует из пояснительной записки.

Сторонние сервисы планируется подключать к «Госуслугам» по инициативе компаний, пояснили в Минцифры. Список таких услуг в стадии проработки.

В Росбанке отметили, что возможность получения госуслуг в мобильном приложении банка могла бы быть интересна пользователям. Банк готов провести пилотную интеграцию и оценить интерес клиентов к такой возможности, сообщили в кредитной организации. Но источник издания в другом банке считает проект труднореализуемым в перспективе ближайших лет, так как МФЦ не имеют единого программного обеспечения. По его словам, необходимо создание единого открытого интерфейса.

Минцифры планирует расширить функциональные возможности портала госуслуг Минцифры планирует расширить функциональные возможности портала госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

В МТС и «МегаФоне» сообщили, что рассмотрят возможность подключения к «Госуслугам», если она появится. В Tele2 инициативу считают интересной, но добавили, что пока не планируют ее реализовывать, поскольку приложение оператора обслуживает экосистему сервисов компании. Источник в одной из компаний сомневается, что операторам будет выгодно интегрировать «Госуслуги» в свои приложения — ресурсы потребуются заметные, а широко востребован сервис не будет. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, операторов связи могла бы заинтересовать услуга удаленного переноса номера.

Большинство компаний вряд ли захотят добавлять в свои приложения широкий спектр госуслуг, скорее это будут какие-то нишевые сервисы, отметил гендиректор Института исследований Интернета Карен Казарян. Новый сервис, считает он, может заинтересовать их с точки зрения, например, регистрации сделок по недвижимости или автомобилям.