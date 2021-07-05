В России хотят упростить продажу квартир с маткапиталом, пишут «Известия» . Риелторы попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить продавать старую квартиру без выделения долей детям при условии покупки новой. Также в числе предложений — ввести обязательную фиксацию факта использования маткапитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре. Общественный совет при Минстрое сформирует инициативу для обсуждения с ведомством после опроса профильного сообщества.

Сегодня при реализации жилплощади, находящейся в залоге у банка и купленной с привлечением средств материнского капитала, сначала необходимо погасить весь остаток долга по ипотеке, чтобы выделить доли несовершеннолетним, рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Если объект был куплен только за счет средств материнского капитала, то нужно обязательно делить на равные доли между членами семьи. В этом редком случае можно не обращаться к нотариусу за оформлением долей, поскольку верность их выделения проконтролирует пенсионный фонд, рассказал Хусаинов.

В Госдуме предложили упростить покупку недвижимости за маткапитал Сейчас тратить средства маткапитала на приобретение квартиры или дома без использования кредитных инструментов можно лишь спустя три года после пополнения в семье.

По словам заместителя председателя общественного совета при Минстрое Светланы Разворотневой, часть проблем можно решить с помощью простого устранения юридических нестыковок, вопросы, связанные с продажей квартиры с долей ипотеки, требуют более системных решений. Возможность замены объекта, в котором выделяются доли, по согласованию с органами опеки позволит упростить решение жилищного вопроса для многих семей, полагает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

В 70% случаев средства материнского капитала используются именно на улучшение жилищных условий: с одной стороны, государство совершенствует условия для покупки жилья семьями с детьми, но с другой — бюрократические препоны и бреши в законодательстве не позволяют эффективно использовать этот инструмент, отметил управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Инициатива позволит ускорить оборот недвижимости, поможет выйти на рынок тем клиентам, которые могут приобрести новую квартиру, только продав старую, считает генеральный директор Optima Development Давид Худоян. Предложения могут быть поддержаны при условии, что их задача состоит в том, чтобы серьезно повысить защищенность и гарантии реализации жилищных прав семей с детьми, полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.