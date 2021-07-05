Тверской районный суд Москвы заочно постановил взять под стражу экс-главу Русстройбанка Андрея Струкова и его сожительницу, бывшую модель Ольгу Сорокину. Им предъявлено обвинение в мошенничестве с векселями на общую сумму в полмиллиона долларов и полмиллиона евро, пишет «Коммерсант» .

В судебных постановлениях говорится, что с мая 2016 года в производстве у следствия находится уголовное дело по факту хищения денежных средств у физлиц. Струкову и Сорокиной обвинение было предъявлено заочно, поскольку они успели покинуть Россию. Защита обвиняемых возражала против ареста, полагая, что их доверители не сбежали от следствия, а просто не знают об уголовном деле. Адвокат Сорокиной утверждал, что суд не может выносить решение в отсутствие обвиняемой, нарушая ее право на защиту. В свою очередь суд посчитал позицию следствия обоснованной.

По версии следствия, компании «Русфрансальянс» и «ИРФЕ-Центрум», принадлежавшие Ольге Сорокиной, а также ЗАО «Русстройинвест», владельцами которого были родители Струкова, выпускали векселя. Их авалировал от имени АО «Русский строительный банк» лично председатель правления Андрей Струков. В деле упоминаются векселя на общую сумму 524 тыс. долларов, 130 тыс. евро, 2 млн рублей, 300 тыс. евро, которые приобрели граждане. В декабре 2015 года ЦБ отозвал у Русстройбанка лицензию за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций. Уже в феврале 2016 года арбитражный суд признал Русстройбанк банкротом. Совладельцами банка, как было установлено, были также родители Струкова. Им принадлежало 9%, Сорокиной — 18,24% акций банка через компанию «Русфрансальянс» и ее швейцарскую «дочку», еще 9% имел муж родной сестры Сорокиной.

Сведения о банкротстве Ольги Сорокиной и Андрея Струкова размещены в арбитражной картотеке, идет процедура реализации имущества и реструктуризация долгов. В суд банкроты направляют ходатайства и заявления, указывая на корреспонденции свой нью-йоркский адрес. Сорокина при этом настаивает на привлечении к делу в качестве третьего лица представителя отдела социальной защиты населения Хамовнического района столицы, указывая, что на ее иждивении находится несовершеннолетний сын и банкротство затрагивает его интересы. Компании Сорокиной — ООО «Русфрансальянс» с уставным капиталом 1 млн рублей и ООО «ИРФЕ-Центрум» с уставным капиталом 400 тыс. рублей — также признаны банкротами. Они инициировали ее банкротство, потребовав возместить им долги.

Банкир Андрей Струков уже был заочно арестован Басманным райсудом столицы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с 400 млн рублей. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество банка посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя подконтрольных ему лжепредприятий. В деле о банкротстве Русстройбанка представитель госкорпорации АСВ просил суд включить в реестр требований кредиторов 10 млрд рублей, которые взыскиваются в порядке субсидиарной ответственности с семи человек, среди которых есть Ольга Сорокина и Андрей Струков.