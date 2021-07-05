Каждая новая волна пандемии коронавируса обходится России в 1% ВВП, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

«Каждая новая эпидемическая волна стоит России, по оценкам НРА, 1% ВВП. Поэтому важно, какими темпами будет идти вакцинация, какими темпами будет расти число зараженных вирусом», — сказала она.

По словам главы НРА, если государству удастся повысить не только финансовую, но и медицинскую грамотность населения, это положительно скажется на экономике страны.

В июне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.

Позже обязательную вакцинацию от коронавируса ряда категорий граждан объявили еще несколько регионов РФ.

В конце месяца пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся.