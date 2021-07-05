Банк ДОМ.РФ и строительная группа «Давир» запустили ипотеку на индивидуальное жилищное строительство по ставке от 6% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кредит оформляется в рамках совместной программы банка и подрядчика с использованием механизма субсидирования процентной ставки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Минимальная ставка доступна при внесении первоначального взноса от 50% и получении зарплаты на карту банка вне зависимости от того, где обслуживается работодатель. В условиях распространения коронавируса банк предусмотрел дистанционное подтверждение доходов и занятости с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ — заемщики заказывают ее, не выходя из дома, через сотрудника банка.

Банк ДОМ.РФ предоставляет ипотеку на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту. Дополнительного залога для оформления кредита не требуется. На полученные средства клиенты могут строить дом на имеющейся земле, а также приобрести участок с одновременным строительством на нем дома.

Максимальная сумма ипотеки — 30 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 10 млн рублей для других субъектов РФ.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА









