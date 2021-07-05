Банк «Александровский» увеличил кэшбэк по пенсионным и зарплатным картам до 10% за оплату в бонусных категориях, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Базовый кэшбэк по картам составляет 5%. Дополнительный кэшбэк начисляется при наличии:

вкладов от 100 тыс. рублей в течение расчетного периода (плюс 2,5 процентного пункта к базовому кэшбэку);

остатка на карте от 50 тыс. рублей в течение расчетного периода (плюс 2,5 п. п. к базовому кэшбэку).

С «Зарплатной картой 3.0» можно получить бонусы за покупку билетов на поезда и электрички по всей России, проезд на общественном транспорте, за расчеты на обычных и автоматических АЗС. Также кэшбэк начисляется за покупки в аптеках и при оплате проезда по платным дорогам, в том числе по Западному скоростному диаметру.

«Обновленные условия распространяются как на карты, выпущенные в рамках зарплатных проектов, так и на индивидуальные зарплатные карты. Индивидуальная зарплатная карта может быть выпущена любому клиенту и использоваться для перечисления заработной платы и других поступлений», — уточняют в банке.

По «Карте для Пенсионера 3.0» кэшбэк выплачивается за проезд на общественном транспорте, метро, за оплату билетов на пригородные электрички и поезда, включая поезда дальнего следования, за покупки в аптеках и при оплате жилищно-коммунальных услуг. По пенсионным картам начисляется 4% годовых на остаток средств по карте.

Оформление и годовое обслуживание пенсионных и зарплатных карт осуществляется бесплатно. Снять наличные по картам можно в любом банкомате бесплатно до 100 тыс. рублей в месяц.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

