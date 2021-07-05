Корректировка программы льготного ипотечного кредитования ограничит активное участие регионов, где средняя стоимость жилья превышает 3,5—3,7 млн рублей. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

По словам Розенцвет, при стоимости жилья выше этих значений заемщику придется использовать больше собственных средств, а первоначальный взнос существенно превысит 15—20%.

«Стоит отметить, что потенциал программы льготной ипотеки в связи с резким ростом стоимости жилья на первичном рынке был исчерпан еще в 2020 году. Ограничение участия в программе таких крупных регионов, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург, приведет к охлаждению общероссийского рынка как по количеству выдач, так и по объему выданных кредитов, что уже видно из статистики», — отметила она.

По мнению эксперта, перенаправление ресурсов в сторону регионов, в которых не было ажиотажного спроса на льготную ипотеку, является плюсом в достижении ключевой цели этих программ — обеспечения населения жильем.

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Анна КОМАРОВА