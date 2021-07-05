Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует около 2 трлн рублей чистой прибыли банков в 2021 году. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

«НРА прогнозирует около 2 триллионов рублей чистой прибыли по итогам 2021 года. Пока не видится, что банки будут вынуждены создавать большие резервы. Они научились грамотно реструктуризировать кредиты не только по государственным программам, но и по собственным, обеспечивая таким образом возврат заемщиков к необходимому уровню платежеспособности», — отметила она.

По словам Розенцвет, банки в последние годы совершенствовали свою риск-политику, в том числе и благодаря усилиям Банка России. «И само население, и предприятия стали более дисциплинированными с точки зрения платежей по своим кредитам. Так что существенного ухудшения качества портфелей не произошло, и, соответственно, прибыльность банков, с нашей точки зрения, будет довольно неплохой. Кроме того, кредитные ставки будут расти быстрее, чем депозитные, и таким образом маржа кредитных организаций немного расширится», — пояснила глава НРА.

С другой стороны, прибыль банков может уменьшиться в случае сохранения или даже роста аппетита к выдаче потребительских кредитов и ипотеки с низким первоначальным взносом, заметила эксперт. «Все-таки уровень закредитованности населения довольно высок, а существенного роста доходов пока не видно. В погоне за доходностью некоторые банки, которые не имеют качественную систему риск-менеджмента, могут столкнуться с проблемой ухудшения качества портфеля», — заключила Розенцвет.

В НРА дали прогноз по повышению ключевой ставки в июле Банк России на заседании в июле может повысить ключевую ставку опять на 0,5 процентного пункта — до 6% годовых, заявила в интервью агентству «Прайм» гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

Анна КОМАРОВА