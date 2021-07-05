Среди работающих россиян практически каждый третий считает себя незаменимым сотрудником (32%), говорится в исследовании Superjob. Почти каждый второй (49%) респондент сообщил, что «всех можно заменить, только будет ли от этого лучше предприятию». Чем старше россияне, тем реже они утверждают, что их невозможно заменить на работе: 37% среди молодежи до 24 лет и 28% среди респондентов старше 45 лет.

Незаменимыми сотрудников считают в 37% российских компаний, 38% работодателей отметили, что таких работников нет. Чаще всего такими называли программистов, инженерно-технических работников, квалифицированных рабочих, руководителей, бухгалтеров, врачей и медицинских сестер.

Представители компаний сферы услуг (43%) и производства (40%) остальных заявляли о наличии незаменимых сотрудников. В компаниях логистической сферы (49%), в IT (42%) и сфере продаж (40%) чаще всего утверждали, что незаменимых нет.

Названа самая высокооплачиваемая вакансия Москвы В рамках исследования проанализировано около 100 тыс. вакансий.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО